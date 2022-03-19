В Мариуполе «Азов» уничтожил 2 российских танка и потопил катер
20 марта бойцы полка «Азов» в Мариуполе уничтожили 2 российских танка и потопили катер, сообщает отдельный отряд спецназа «Азов» в Telegram.
«За минувшие сутки бойцами полка «Азов» были уничтожены 2 танка, 17 единиц живой силы российских войск и потоплен российский катер проекта 03160 «Раптор»», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что захвачены трофейные вооружения российской армии. В частности, РПГ-30, ПТУР «Фагот», АГС-17, крупнокалиберный пулемет «Корд», РПО «Джмиль».