Актриса Ада Роговцева рассказала, как помогает украинской армии

«Я не могу отстраниться, ничего не делать. Я волонтерю у себя дома. Ребята приходят мыться, стираться. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, то варила свое. А теперь мне приносят – суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, как зашли в дом, им было и чисто, и сытно», - рассказала 84-летняя актриса в эфире национального телемарафона.

Украинская актриса Ада Роговцева в тяжелые для Украины дни находится на родине и активно занимается волонтерством. В своем доме она организовала « полноценный штаб», куда украинские бойцы приходят помыться, постирать одежду и поесть домашней еды, пишут украинские СМИ.

По словам актрисы, когда руки чем-то заняты, то становится не так страшно и время летит гораздо быстрее. Кроме того, она добавила, что «научилась ненавидеть».

«Когда ты целый день работаешь, то не страшно, и время летит быстро. Я горжусь тем, что наши люди на фронте - это мужественный и прекрасный народ. Моя дочь и невестка сейчас волонтёрят – они очень сильно помогают нашим людям. Лично мне совсем не страшно – я родилась оптимисткой, и в последние годы во мне родились новые качества. Я научилась ненавидеть, и я действительно ненавижу убийц. Ненавижу людей, которые поднимают автомат на детские больницы, детей и женщин», - объяснила она.

«Нам всем сейчас что-то говорить очень тяжело. Краткие слова не хотят выходить. Только чувство ненависти. Только чувство, чтобы справедливость была установлена. Чтобы была правда на моей, украинской земле», - добавила Роговцева.