Цена нефти превысила $114 за баррель

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 5,7% и поднялась до $114,06 за баррель, передает РБК со ссылкой на данные торгов.

В последний раз на этом уровне нефть торговалась 10 марта. По состоянию на 17:06 мск (18:06 по бакинскому времени) рост усилился до 6,2%, а цена поднялась до $114,7 за баррель. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 5,5%, до $108,8 за баррель.

Отмечается, что нефтяные котировки растут на фоне опасений дефицита предложения сырья на рынке. Геополитическая неопределенность сохраняется. Кроме того, месячный отчет ОПЕК, опубликованный на прошлой неделе, напомнил о том, что картель не успевает наращивать добычу сырья в соответствии со своими планами, рассказал аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.