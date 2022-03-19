В Армении раскрыли детали переговоров с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян раскрыл детали переговоров с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, передает News.am.

«С министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу достигнута договоренность развивать процесс нормализации армяно-турецких отношений без каких-либо предварительных условий», - заявил Мирзоян в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям.

На встрече, как отметил министр, обеими сторонами была подчеркнута важность нормализации отношений и их углубление. По его словам, стороны подтвердили готовность ознаменовать процесс установлением дипотношений и открытием границ.

Мирзоян напомнил, что переговоры состоялись на полях дипломатического форума в Анталье.