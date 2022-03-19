Азербайджанские боксеры в шаге от чемпионства

Национальная команда боксеров до 22 лет продолжает радовать своими победами. Если на чемпионате Европы в хорватском Порече был повторен рекорд по количеству медалей, когда в полуфинал прошли 4 члена сборной, то днем ранее была продолжена еще одна успешная серия, сообщает сайт Федерации бокса Азербайджана.

Так, боксеры Ниджат Гусейнов (51 кг) и Руслан Гадиров (54 кг) завершили победой свои полуфинальные бои и вышли в финал. Благодаря успешному выступлению они стали на шаг ближе к чемпионству.

Следующий бой будет иметь особое значение для обоих представителей Азербайджана. Если и Гусейнов, и Гадиров завершат свои выступления победой, то в активе страны - впервые в истории - будут 2 золотые медали на чемпионате Европы U-22.

Азербайджанская команда, к слову, уже завоевала две бронзовые медали. Джалал Гурбанов (63,5 кг) и Наби Искендеров (67 кг) заняли 3-е место.

Финальные поединки на чемпионате Европы в Порече состоятся 23 марта. В этот день Ниджат Гусейнов сразится с грузином Лексо Хасая, а Руслан Гадиров - с турком Саметом Гюмюшем.