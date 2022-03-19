По словам депутата, когда Россия аннексировала Крым и удерживала под разными предлогами контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, где были сформированы сепаратистские режимы, это также вызвало со стороны Запада несистемные протесты и даже экономические санкции. Но когда Россия вторглась на территорию суверенного государства, чтобы захватить его столицу и посадить в президентское кресло своего ставленника, наступило окончательное отрезвление всех цивилизованных стран, которые не видят сегодня иной альтернативы, кроме присоединения к мощной антироссийской коалиции.

«В реальности война против Украины является войной России против международного права, - заявил в интервью журналистам депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. – Вот почему, предвидя вероятные последствия, западные страны создали единый фронт борьбы против Российской Федерации».

«Однозначно могу утверждать, что для России сегодняшняя Украина – это болото, в котором обязательно увязнет её армия, - подчеркнул депутат Милли Меджлиса. – У России нет возможности победить, поскольку украинский народ испытывает беспрецедентный патриотический подъём, он получает всю необходимую поддержку из-за рубежа и будет сражаться до последнего патрона».

Фазиль Мустафа отметил также, что руководство Украины не проявило в свое время должных политических усилий и дипломатической гибкости, которые могли бы предотвратить войну на своей территории. Результатом этого стала кровавая трагедия, последствия которой украинский народ будет ощущать еще долгие годы.

По мнению депутата, Украине не грозит печальная судьба Сирии и Афганистана, поскольку её гражданское общество не только декларирует стойкую приверженность европейским ценностям, но и сражается за них.

Коснувшись политической стратегии руководства России, пытающегося на новом витке истории реанимировать СССР, Фазиль Мустафа подчеркнул, что для этого нет ни идеологических, ни экономических предпосылок.

«Единственным инструментом для реализации этой цели может быть только оккупация территорий бывших советских республик, что чревато тотальной международной изоляцией России, - утверждает депутат. – Не говоря уже о том, что, судя по результатам антиукраинской экспансии, у Кремля для реализации этой цели нет достаточного экономического и военного потенциала».

В то же время Фазиль Мустафа не склонен считать, что дальнейшая эскалация на украинском треке может привести к распаду Российской Федерации.

«Развал России, как, впрочем, и Исламской Республики Иран, не является стратегической целью Соединенных Штатов, - считает депутат. – Речь идет всего лишь об удалении гнилого зуба».