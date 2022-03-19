Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору

Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в нынешних условиях, сообщает МИД России.

Отмечается, что российская сторона также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Переговоры по мирному договору прекращаются «ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны». Россия также решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о лишении России статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле. Также Кисида анонсировал новые санкции против России. Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.