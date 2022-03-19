Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:11

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не смог убедить Нарендру Моди присоединиться к западным странам в осуждении действий России. Индийский премьер также отказался обсуждать со своим японским коллегой вопрос об антироссийских санкциях. Первую попытку Индии вмешаться в большую политику – занять позицию Армении после того, как Ереван потерпел сокрушительное поражение в 44-дневной войне – постигла судьба первого блина, который, как известно, почти всегда выходит неудачным. Вывод в Нью-Дели был сделан правильный – не стоит лезть туда, где ты не понимаешь ни общей картины, ни балансов, ни правил игры.

Поэтому нынешний отказ Индии принимать чью-то сторону в украинско-российской войне вполне понятен и объясним. Занять-то ее можно, вот только проблем после этого не оберешься. И не факт, что те, кто тебя к тому или иному решению подталкивают, потом помогут тебе разгрести последствия такого шага. Но не стоит думать, что только этим мотивом исчерпывается нежелание Моди выбирать между Москвой и Киевом. Тут все куда глубже, из серии «своя рубашка ближе к телу», проще говоря – сугубо корыстные интересы. Война – войной, а тесное сотрудничество индийского бизнеса с российским военно-промышленным комплексом никто не отменял. И хотя в последние годы оно подсократилось, поистрепалось и уже не выглядит столь впечатляющим, как раньше – но все равно остается выгодным предприятием для российских и индийских элит. А все потому, что это необычайно коррупционноемкая сфера, где «отщипнуть» себе весомый кусочек имеют возможность чиновники что в Москве, что в Нью-Дели. И кто ж будет отказываться от такого счастья? «Личный кошелек премьера Моди» Анил Амбани и его окружение, которые прокручивают в сфере закупки вооружений головокружительные аферы, зарабатывая на этом миллиарды рупий. С которых, нужно отдать им должное, регулярно делают отчисления в кассу правящей Bharatiya Janata Party. И на счета премьера Моди, само собой. Отнять у них такую дойную корову означает осиротить их. Да и собственные кассы тоже. Кто ж на такое решится.