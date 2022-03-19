Зеленский: Украина не может выполнить ультиматум России

Ультиматумы России неприемлемы для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским общественным вещателям, передает УНИАН.

По словам украинского лидера, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

«Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать», - отметил Зеленский.

УНИАН напоминает, что ранее Россия выставила Украине ряд условий прекращения войны. В их числе нейтральный статус Украины, признание Крыма российским и независимости «ЛДНР». Из всего этого Киев дает понять, что готов лишь на нейтральный статус.