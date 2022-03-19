«Пропагандистское вранье»: в Москве назвали ложью заявления Киева о потерях России

«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», – цитирует РИА Новости Конашенкова.

По его словам, «спецоперацию» в Украине ведет профессиональная армия, которая наносит удары по военным обьектам противника весьма эффективно: «Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы».

«Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом», – подчеркнул генерал.

Также Конашенков заявил, что власти Украины насильственно забирают мужчин в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как пушечное мясо.