В Пентагоне сообщили, что линия связи военных ведомств России и США работает

Созданная в связи с ситуацией вокруг Украины прямая линия связи между военными ведомствами США и России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов работает и по-прежнему проверяется на регулярной основе, сообщил журналистам на брифинге представитель Пентагона.

«Мы по-прежнему проверяем ее каждый день <...> Она работает», - сказал чиновник, слова которого приводит в Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки» Джефф Селдин.

Отмечается, что представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о случаях использования или необходимости использования этого канала по прямому назначению.