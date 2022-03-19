Ильхам Алиев соболезнует Си Цзиньпину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с крушением самолета авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
«Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потрясло нас. Разделяю Вашу скорбь в эти тяжелые моменты и от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также дружественному народу Китая в связи с этой трагедией», - говорится в тексте соболезнования.