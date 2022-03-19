США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, среди них зенитный ракетный комплекс «Оса». Также отмечается, что систему С-300, полученную в свое время из Беларуси, американцы направлять в Украину не планируют.

Издание сообщает, что США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны, в ознакомительных целях. США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, говорится в публикации.