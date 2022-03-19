Каспаров еще раз о поддержке Гейдара Алиева: «Он видел перспективу, с его подачи нам дали квартиру, построили базу в Загульбе»

«Всегда меня поддерживали, - рассказывает Каспаров в интервью YouTube-каналу Levitov Chess. - Спорткомитет Азербайджана оказывал поддержку. Но принципиальный момент был после победы на турнире в Баня-Луке, когда нам сказали, что нас примет Гейдар Алиев. Это совершенно другая ситуация. Мы с мамой были у Гейдара Алиевича. Он видел перспективу. Его не смущало, что я – армянин. Главное, что я из Баку. И эта поддержка будет играть решающую роль в том, что меня не смогут «снять с пробега». Меня несколько раз могли «снять» или не дать возможность себя реализовывать. В Советском Союзе блок перед человеком можно было поставить различными способами в разных ситуациях. А прием у Алиева гарантировал, что будет поддержка внутри.

Мне построили базу в Загульбе. Это был 1980-й год. Нам был дан доступ к «первому магазину», то есть возможность покупать нормальные продукты. Также с подачи Гейдара Алиева нам дали новую квартиру».

Стоит сказать, что турнир в югославской Баня-Луке прошел в апреле 1979 года. 16-летний мастер, не имевший рейтинга, был допущен в турнир, 14 из 16-ти участников которого были гроссмейстерами. В итоге Каспаров сенсационно занял 1-е место, не проиграв ни одной партии и обеспечив общую победу за два тура до финиша. В Баня-Луке Каспаров получил первый гроссмейстерский балл, впервые получив международный рейтинг.