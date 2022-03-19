Каспаров еще раз о поддержке Гейдара Алиева: «Он видел перспективу, с его подачи нам дали квартиру, построили базу в Загульбе»
13-й чемпион мира по шахматам, уроженец Азербайджана Гарри Каспаров вновь коснулся темы поддержки, которую ему оказал Гейдар Алиев в важный момент его карьерного пути.
«Всегда меня поддерживали, - рассказывает Каспаров в интервью YouTube-каналу Levitov Chess. - Спорткомитет Азербайджана оказывал поддержку. Но принципиальный момент был после победы на турнире в Баня-Луке, когда нам сказали, что нас примет Гейдар Алиев. Это совершенно другая ситуация. Мы с мамой были у Гейдара Алиевича. Он видел перспективу. Его не смущало, что я – армянин. Главное, что я из Баку. И эта поддержка будет играть решающую роль в том, что меня не смогут «снять с пробега». Меня несколько раз могли «снять» или не дать возможность себя реализовывать. В Советском Союзе блок перед человеком можно было поставить различными способами в разных ситуациях. А прием у Алиева гарантировал, что будет поддержка внутри.
Мне построили базу в Загульбе. Это был 1980-й год. Нам был дан доступ к «первому магазину», то есть возможность покупать нормальные продукты. Также с подачи Гейдара Алиева нам дали новую квартиру».
Стоит сказать, что турнир в югославской Баня-Луке прошел в апреле 1979 года. 16-летний мастер, не имевший рейтинга, был допущен в турнир, 14 из 16-ти участников которого были гроссмейстерами. В итоге Каспаров сенсационно занял 1-е место, не проиграв ни одной партии и обеспечив общую победу за два тура до финиша. В Баня-Луке Каспаров получил первый гроссмейстерский балл, впервые получив международный рейтинг.
Интересно, что долгие годы бакинский гроссмейстер предпочитал молчать о поддержке Гейдара Алиева, без которой он, весьма вероятно, не добился бы тех высот, которых достиг. И вот за последние пару месяцев Каспаров уже во второй раз рассказывает о покровительстве Гейдара Алиева. В феврале в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он среди прочего сказал следующее:
«Вся помощь Гейдара Алиева с 1979 по 1985 годы была щитом, защитой. Советская система не имела никакого интереса менять русского чемпиона на метиса из Баку. Поэтому помощь Алиева была важна, потому что мне были обеспечены условия для подготовки. Гейдар Алиевич мне покровительствовал».