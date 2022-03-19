В России довольны применением «Кинжалов» в Украине

Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», - сказал Конашенков, сообщает ТАСС.

Также он сообщил, что подземный арсенал в Украине был уничтожен «Кинжалом» с дальности более 1 тыс. км, время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут».