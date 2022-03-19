«Стратегический компас»: впервые в истории Евросоюз принял оборонную стратегию

Главы МИД и министерств обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза. Концепция «Стратегический компас ЕС» подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек, говорится в заявлении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, опубликованном в Twitter.

«Европейский Союз только что утвердил «Стратегический компас», он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности», - написал Ринкевичс, его цитирует УНИАН.

Он подчеркнул, что это только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину.

«Стратегический компас» дает Евросоюзу амбициозный план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года, сообщается на сайте Европейского совета. Программа дает общую оценку стратегической среды, где функционирует ЕС, а также угроз и вызовов, с которыми сталкивается Союз.

«Документ содержит конкретные и практические предложения с очень точным графиком выполнения, чтобы улучшить способность ЕС решительно действовать во время кризисов и защищать свою безопасность и своих граждан. Компас охватывает все аспекты политики безопасности и обороны и структурирован вокруг четырех столбов: действовать, инвестировать, сотрудничать и обеспечивать безопасность», - говорится в сообщении.

Программа предполагает создание возможности для быстрого развертывания до 5 тысяч военнослужащих для разных типов кризисов; повышение мобильности военных; разработку Космической стратегии ЕС по безопасности и обороне; создание политики киберзащиты ЕС для лучшей подготовки к кибератакам и реагирования на них; разработка инструментов для выявления и реагирования на широкий спектр гибридных угроз; расширение возможностей анализа разведывательных данных; усиление сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как НАТО, ООН и региональными партнерами.