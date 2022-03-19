Имение Абрамовича в США могут арестовать

Имение российского предпринимателя Романа Абрамовича в Скалистых горах (штат Колорадо, США) стоимостью 50 млн долларов может стать одним из первых активов, замороженных правительством США, если миллиардер попадет под американские санкции. Об этом сообщает CNBC.

«Среди многих мировых трофеев в сфере недвижимости у Абрамовича есть современный мегадом площадью 14 тысяч квадратных футов на 200 акрах в Сноумассе, штат Колорадо, неподалеку от Аспена. Российский миллиардер купил имение в 2008 году за 36,5 млн долларов. По оценке местных брокеров, стоимость недвижимости составляет более 50 млн долларов», - говорится в сообщении американского телеканала.