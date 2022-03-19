Россия сообщила о плененных украинцах, которых готова обменять

Данные о более чем 500 попавших в плен украинцах переданы в Международный Красный Крест, Россия готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире Russia Today.

«На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест (...) на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, (...) которых мы готовы обменять», - заявила Москалькова.

По ее словам, взаимодействие с Международным Красным Крестом проходит через российское отделение организации. При этом главным органом для решения вопросов, связанных с военнопленными, является Министерство обороны России.