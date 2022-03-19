Мадат Гулиев присматривается к вооружению в Катаре

В выставке, которая организуется с 2008 года, принимают участие такие страны, как США, Великобритания, Франция, Италия, Турция, Южная Корея и др.

Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев и возглавляемая им делегация находятся с официальным визитом в Дохе для участия в 7-й Международной выставке и конференции по морской обороне «DIMDEX-2022».

Ведущие компании стран демонстрируют новые технологии в морской обороне, оборудование военного судостроения и вспомогательные технологии системы морской обороны.

В рамках выставки состоялись встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с премьер-министром и министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой бин Абдул Азизом Аль Тани, а затем с заместителем премьер-министра и министром по делам обороны Халидом бин Мохаммедом Аль Аттия. На встречах была подчеркнута необходимость сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в области оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере между двумя странами.

На выставке Мадат Гулиев также ознакомился с национальным павильоном Турции и встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в военно-технической сфере. Министр также посетил стенды компаний Havelsan, Rocketsan и Turkish Aerospace.

Отметим, что во встречах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов.