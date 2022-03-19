Из-за войны в Украине в мире дорожает молоко

Мировые цены на молоко могут значительно вырасти из-за нарушения логистических цепочек и войны в Украине, пишет Financial Times.

Согласно информации, из-за нарушенных во время пандемии логистических цепочек выросли цены на цельное сухое молоко и безводные молочные жиры. Наиболее заметным рост цен оказался у крупнейших производителей молока в мире, в частности в Австралии и Новой Зеландии. Последняя обеспечивает порядка 35% мировых продаж молока. Кроме того, Россия и Украина являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна, необходимого для обеспечения скота кормом.

Издание отмечает, что война в Украине увеличит затраты на производство молока, поскольку обе страны являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, важного корма для крупного рогатого скота наравне с кукурузой и соей.