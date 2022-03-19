Зеленский о возможных компромиссах с Россией: их формат будет решать народ

«Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что «окей, другие гарантии безопасности». Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю что это нормальный компромисс», - отметил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что в вопросах гарантий безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. «Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом», - подчеркнул Зеленский.