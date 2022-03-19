Каким будет пятый пакет европейских санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями об очередном пакете санкций Европейского Союза против России за войну против Украины, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

По его словам, Брюссель пока не решился ввести ограничения на покупку энергоносителей из России, однако в пакете будут другие экономические ограничения для российских компаний и граждан.

«К сожалению, должен констатировать, что из-за позиций дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем», – отметил дипломат.