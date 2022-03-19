В России возбудили уголовное дело против журналиста Гордона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, говорится в заявлении на сайте СК РФ.
Согласно информации, Гордона обвиняют в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по национальному признаку и распространении фейков о ВС РФ.
«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», - говорится в заявлении.