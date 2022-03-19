Контрнаступление украинской армии: освобождён Макаров

В понедельник, 21 марта, украинские военные полностью освободили от россиян крупный населенный пункт Макаров к западу от Киева, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter аналитика и руководителя консалтинговой компании Le Beck International Ltd Майкла Горовица, которая специализируется на управлении рисков в опасных регионах.



По его словам, в Макарове украинские военнослужащие после боевых действий вывесили большой флаг Украины.