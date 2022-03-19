Контрнаступление украинской армии: освобождён Макаров
В понедельник, 21 марта, украинские военные полностью освободили от россиян крупный населенный пункт Макаров к западу от Киева, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Twitter аналитика и руководителя консалтинговой компании Le Beck International Ltd Майкла Горовица, которая специализируется на управлении рисков в опасных регионах.
По его словам, в Макарове украинские военнослужащие после боевых действий вывесили большой флаг Украины.
🚩Ukrainian forces have reportedly recaptured Makariv near #Kyiv, putting the Ukrainian flag back in the town (not going to post a geolocation, but this is geolocated). This further isolates Russian forces south of the E40 highway pic.twitter.com/a6YQDxTLqR— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 21, 2022
Освобождение населенного пункта под Киевом, отмечает Горовиц, позволит подразделениям Вооруженных сил Украины изолировать российские формирования к югу от автомобильной дороги E40.
О возможном освобождении Макарова под Киевом также сообщает канадский консультант по системному администрированию, сетям, безопасности ExitCertified Майкл Маккей. По его словам, в результате контрнаступления подразделений ВСУ россиянам пришлось отступать и занимать оборону в районе Ирпеня, Бучи и Бородянки.