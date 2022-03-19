В России заблокировали сайт телеканала Euronews, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Согласно информации, доступ ограничен по решению от 21 марта на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Вместе c тем телеканал также не будет доступен и на ТВ. Вместо трансляции высвечивается сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».