Опубликовавшая фейк об украинских беженцах в Германии женщина извинилась

«Я хотела бы у вас у всех, кто видел мое видео, попросить прощения за то, что это оказалось неправдой», - говорит женщина в этом ролике, добавив: «Я сегодня хотела спросить, когда похороны (якобы убитого молодого человека – DW), а это оказалось выдумкой».

Женщина, рассказавшая о якобы нападении «украинских беженцев» на 16-летнего молодого человека в городе Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), призналась, что эта история «оказалась неправдой». О новой видеозаписи, выложенной в TikTok, сообщили DW в понедельник, 21 марта, в отделении полиции в Бонне.

Человек, от которого она, предположительно, услышала фейк, «ненавидит украинцев, и такой историей решил сделать хуже», отметила автор заявления, утверждая, что была введена в «такое заблуждение». В конце видеозаписи женщина заявила, что ей стыдно и что она извиняется за распространение фейка.

В полиции Бонна на вопрос DW о личности женщины отметили: «Мы ведем расследование в отношении лица, которое фигурирует в видео».

В фейковой записи речь шла «про одного мальчика» по имени Даниэль, якобы избитого до полусмерти на вокзале за то, что он говорил по-русски, и затем скончавшегося в больнице. Ни кадров «нападения», ни каких-либо иных подтверждений сказанного в ролике не приводилось.

В полиции Бонна, отвечающей, в частности, за расследование тяжких уголовных преступлений в регионе, подчеркнули, что не располагают информацией «о столь серьезном нападении и тем более о случае со смертельным исходом».

Эксперты предполагали, что речь шла о преднамеренно созданном «фейковом видео с целью разжигания ненависти», написали представители правоохранительных органов в Twitter.