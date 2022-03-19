Зеленский обратился к украинцам, которые противостоят российским войскам

Глава государства также добавил, что то же самое ждет российских военных, которых голыми руками 21 марта прогнали жители Энергодара, а также российских войск в Бердянске, Мелитополе, Каховке и везде, где они захватывают «украинцев, которые, как они думают, организовывают сопротивление».

Зеленский отметил, что в Херсоне 21 марта в свободных людей стреляли «рабы пропаганды», которые никогда не видели столько людей, которые их не боятся: «Рабы воспринимают свободу как дикость, опасность… Херсон, держись. Мы никогда не забудем кадры из вашего города. Мы все были с вами. Миллионы и миллионы украинцев в мире видели, как вы стоите, какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу… Как только мы сможем к вам пробиться, каждого россиянина, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса».

Зеленский обратился и к жителям южных украинских городов заявив, что Украина о них помнит, а каждый раз, когда они сопротивляются и им тяжело, у остальных украинцев разрывается сердце, потому что они не рядом.

«Это подвиг – то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть. За время этого вторжения среди миллионов наших людей постоянно заявляют о себе герои. Когда-то – обычные украинцы, а сейчас – борцы. К нам им пути нет и никогда не будет. В Киев, который мужественно и величественно стоит над Днепром. В Харьков... Гордый, опрятный, образованный Харьков. Который они бьют, а он никак не подчиняется. Чернигов. Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, которое переживает теперь от российских военных. Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев... Мариуполь, город который разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Обращаюсь ко всем украинцам. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине!», - цитирует Зеленского УНИАН.