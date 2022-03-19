Ровенскую область Украины снова обстреляли ракетами

Российские военные сегодня вечером нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе Украины. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, пишет УНН.

«Сегодня, во время седьмой воздушной тревоги, вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Возможные убытки и потери уточняются», - сообщил Коваль.

Председатель ОВА призвал украинцев сохранять спокойствие, холодный ум и верить в Вооруженные силы Украины.

Напомним, сегодня утром украинские СМИ сообщали о двух ракетных ударах по военному полигону в Ровенской области.