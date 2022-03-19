В США заявили, что хотят от Китая осуждения шагов России в Украине
США хотят услышать от Китая слова осуждения шагов России в отношении Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
«Наш взгляд заключается в том, что устное осуждение действий президента [РФ Владимира] Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо. Речь идет о том, на какой стороне истории вы желаете находиться в данный момент», - цитирует Псаки ТАСС.
Псаки отметила, что США продолжат поддерживать открытыми каналы коммуникации с КНР.