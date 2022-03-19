Франция не передаст Украине замороженные активы Центробанка России
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа нет планов передавать Украине замороженные активы Банка России. Его слова приводит ТАСС.
«В настоящее время нет планов передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ», - сказал Ле Дриан.
Ранее сообщалось, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о «заморозке» средств Центробанка России на сумму €22 млрд, а также счетов и недвижимости частных лиц, попавших под санкции. По его словам, под «заморозку» попала недвижимость совокупной стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.