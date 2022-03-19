На сделанных агентством фотографиях видно, что яхта Axioma под мальтийским флагом, которая, как предполагается, принадлежит Пумпянскому, пришвартована в Гибралтаре (британской заморской территории).

Власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрием Пумпянским. Об этом сообщает Reuters, пишет «Европейская правда».

Владелец сталелитейной группы ТМК попал под санкции Великобритании и Европейского Союза, которые были наложены на российских миллиардеров в связи с вторжением России в Украину. 72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. В статье, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках Panama papers, Пумпянский назван бенефициаром холдинга. Forbes и специализированное издание Superyacht Fan также называют его владельцем Axioma.

Правительство Гибралтара подтвердило в своем заявлении, что Axioma прибыла в порт после того, как запросила разрешение на вход, и «было подтверждено, что в Верховном суде Гибралтара был произведен арест по запросу ведущего международного банка».