Российское СМИ сообщило о тысячах убитых в Украине военных РФ, но потом удалило статью

Около суток на сайте российского издания «Комсомольская правда» находилась статья с указанием данных о погибших и раненых в Украине российских военнослужащих. Автор материала со ссылкой на Минобороны России сообщил о гибели 9 861 военного и о 16 153 раненых.

Первым об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal по иностранным делам Ярослав Трофимов в своем Twitter, опубликовав также снимок экрана с упомянутой статьей. Журналист напомнил, что последняя официальная информация Минобороны РФ о потерях звучала 2 марта, тогда сообщалось о гибели 498 человек.

Слова журналиста подтвердил расследователь Bellingcat Христо Грозев. В своем Twitter он написал, что через несколько секунд после того как он прочел статью, она была удалена. Позже, по словам Грозева, «Комсомольская правда» опубликовала «подчищенную» статью, уже с меньшими цифрами.

BBC пишет, что в статье указанные цифры подавались как якобы «опровергающие» статистику украинского Генштаба о том, что российские потери приближаются к 15 тысячам. Киев ежедневно публикует такие данные, они заметно превышают другие имеющиеся оценки.