Россияне обстреляли из «Градов» город Зеленодольск. Армия Украины ответила

Российские военные обстреляли несколько часов назад город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровская область Украины) из «Градов». Но Вооруженные силы Украины дали жесткий ответ. Об этом сообщил глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Сытниченко в Facebook.

«В итоге уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И «Градов», которые обстреляли город, также больше нет», - отметил Сытниченко.