Зеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Без встречи с президентом России Владимиром Путиным не понять, на что готова Россия, чтобы остановить войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественным телекомпаниям ряда европейских стран.

"Я считаю, что до конца этот момент без моей встречи с президентом Российской Федерации в каком угодно формате – и я его повторял и предлагал несколько лет - я считаю, что без этой встречи до конца не понять реально, на что они готовы ради того, чтобы остановить войну, и на что они готовы, если мы не готовы на те или иные компромиссы", - цитирует Интерфакс-Украина Владимира Зеленского.

Президент Украины также отметил, что на сегодняшний день не может назвать цену российско-украинской войны. "Это очень серьезные вещи. Сколько они "стоят", скольких людей и территорий они "стоят", я не могу сказать на сегодняшний день. Знаю только одно: потерю нашего населения нам не простит история, потерю нашего народа нам не простит наше государство. Но и потерю наших территорий нам не простят наши будущие поколения и скажут: а за что воевали?" - добавил украинский лидер.