Французская BNP Paribas приостанавливает работу в России

Французская банковская группа BNP Paribas сообщила корпоративным клиентам, что прекращает любой новый бизнес в России. Об этом заявил глава наблюдательного совета UKRSIBBANK (входит в BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, парижский банк также проинформировал своих корпоративных клиентов, что местное подразделение больше не сможет обрабатывать их транзакции с конца марта.

Дочерняя компания BNP Paribas занимает 93-е место по размеру активов среди банков, работающих в РФ, добавил он.

В контексте введенных международных санкций против России финансирование всех новых проектов в России группы было приостановлено.