Трамп предложил свой «рецепт» для давления на Россию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он до сих пор находился в Белом доме, США действовали бы намного решительнее для того, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина отказаться от войны в Украине. Об этом пишет израилськое издание NEWSru.co.il.

По словам Трампа, было необходимо предупредить президента России, что, если он еще раз упомянет о ядерном оружии, к границам России будут отправлены подводные лодки и самолеты, несущие ядерное оружие.

“Вы не можете позволить этой трагедии продолжаться. Вы не можете позволить этим тысячам людей умереть”, — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Экс-президент также сказал, что надеется, что никогда не придется применять ядерное оружие, потому что “это стало бы трагедией всех трагедий”.