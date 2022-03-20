Байден: «Путин способен применить химическое и биологическое оружие!»

Президент США Джо Байден, выступая на круглом столе с представителями бизнеса, сказал, что, по его данным, Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты, сообщает корреспондент CNN.

Минобороны РФ ранее сообщало, что Вооруженные силы России применили в Украине ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, однако Пентагон не подтверждал, хотя и не опровергал применение этого нового оружия, отмечает BBC.

Также, по сообщениям Reuters, Байден заявил, что Путин прижат «спиной к стене» и что есть «четкие признаки», что он рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия.