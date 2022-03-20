Байден: «Путин способен применить химическое и биологическое оружие!»
Президент США Джо Байден, выступая на круглом столе с представителями бизнеса, сказал, что, по его данным, Россия действительно применила против Украины гиперзвуковые ракеты, сообщает корреспондент CNN.
Speaking during a business roundtable, President Biden confirms Russia has used a hypersonic missile in Ukraine. "As you all know, it's a consequential weapon...It's almost impossible to stop it. There's a reason they're using it."— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 21, 2022
Минобороны РФ ранее сообщало, что Вооруженные силы России применили в Украине ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, однако Пентагон не подтверждал, хотя и не опровергал применение этого нового оружия, отмечает BBC.
Также, по сообщениям Reuters, Байден заявил, что Путин прижат «спиной к стене» и что есть «четкие признаки», что он рассматривает возможность применения в Украине как химического, так и биологического оружия.