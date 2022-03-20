Пентагон считает намеренными атаки России на гражданские объекты в Украине

«Мы по-прежнему видим произвольные атаки на мирное население и считаем, что во многих случаях они являются преднамеренными», - заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби, добавив, что подобные действия ведут к росту числа жертв среди мирных жителей, чему нет оправдания, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, в Пентагоне обвинили российскую сторону в «военных преступлениях» на украинской территории. «Мы определенно видим ясное подтверждение того, что российские силы совершают военные преступления, и мы поможем собрать доказательства этого», - указал представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, Минобороны Соединенных Штатов «внесет свой вклад» в расследование возможных военных преступлениях и передаст ее профильным международным организациям.