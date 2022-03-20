В Генштабе Украины рассказали, как прошли 26-е сутки войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об обстановке на фронте на 22 марта, как заканчиваются 26-е сутки войны.
По данным украинского Генштаба, на Николаевском направлении украинские военные перешли в контратаку и заставили россиян отступить на невыгодные рубежи. Над Макаровом (Киевская область) поднят флаг Украины; Россия временно удерживает сухопутный коридор с Крымом и блокирует Украине выход к Азовскому морю; российские военные утратили наступательный потенциал, продолжают формировать и перемещать резерв с территории России к границам Украины; из-за серьезных потерь, в том числе среди командного звена, в вооруженных силах России приостановлено плановое увольнение офицеров, прапорщиков и сержантов; российские подразделения обстреливают Чернигов и другие населенные пункты, не оставляют попыток наступления в направлении Броваров; на Слобожанском направлении россияне частично блокируют Сумы и обстреливают Харьков; на Донецком и Луганском направлении украинские бойцы отбили 13 атак россиян, уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийских системы и четыре автомобиля, силы украинской ПВО сбили две воздушных цели. Потери российских оккупантов, предварительно, составили около 300 человек; российская авиация продолжает уничтожать объекты инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях и активно использует аэродромы в Беларуси; россияне, вероятно, продолжат ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.