Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Китае самолета, но не нашли тел погибших

Спасатели Китая пока не обнаружили выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося накануне на юге страны рейсового самолета Boeing 737, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасательные службы.

По сведениям спасателей, на месте происшествия найдены обломки разбившегося самолета. При этом никакой информации о пассажирах или членах экипажа пока нет. Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что их осложняет горный рельеф местности, где произошло крушение.

Самолет авиакомпании China Eastern вылетел из города Куньмин 21 марта в 13:15 по местному времени и должен был приземлиться в аэропорту Гуанчжоу в 14:52. Крушение произошло на юге Китая в гористой местности. На борту находились 133 человека, все – граждане КНР.