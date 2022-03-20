Генштаб Украины: боеприпасов и еды у российских войск осталось на 3 дня

Российские войска имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которого осуществляется путем перевозки автоцистернами, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск организовать не удалось. «За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей российских войск. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 российских военных отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции», - говорится в сообщении.

Отмечается,что на Донецком и Луганском направлениях российские войска продолжают попытки продвинуться и закрепиться, но успеха нет.