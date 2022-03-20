Знаменитый портрет Мэрилин Монро выставят на аукционе за рекордные $200 млн

Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола будет выставлен на торгах Christie's в мае с рекордным эстимейтом (первоначальной оценкой) в 200 млн долларов, он может стать самым дорогим произведением искусства XX века, когда-либо проданным на аукционе, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Портрет актрисы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, написан Уорхолом в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. «Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», - передает ТАСС слова главы американского подразделения аукционного дома Марка Портера.

Произведение искусства будет предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.