Уничтоженные Ирпень, Мариуполь и Чернигов показали из космоса
Компания космических технологий Maxar (специализируется на производстве спутников связи, наблюдения Земли, радаров и обслуживания на орбите, спутниковой продукции и сопутствующих услуг) опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова по состоянию на 21 марта, передает УНИАН.
На кадрах из космоса видны последствия обстрелов населенных пунктов. В центре Ирпеня рядом с административными зданиями и жилым кварталом отчетливо видны два пожара.
Мариуполь фактически уничтожен российскими войсками, отмечает украинское издание. По словам заместителя мэра Сергея Орлова, в городе не осталось ни одного целого гражданского здания. Нет пищи и воды. Людей вынуждены хоронить без имен, в братских могилах, поэтому подсчет точного количества жертв усложняется.
Российские подразделения продолжают обстрелы и Чернигова, не оставляют попыток наступления по направлению на Бровары. По словам мэра города Владислава Атрошенко, Чернигов фактически окружен россиянами со всех сторон.