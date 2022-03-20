Уничтоженные Ирпень, Мариуполь и Чернигов показали из космоса

Компания космических технологий Maxar (специализируется на производстве спутников связи, наблюдения Земли, радаров и обслуживания на орбите, спутниковой продукции и сопутствующих услуг) опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова по состоянию на 21 марта, передает УНИАН.

На кадрах из космоса видны последствия обстрелов населенных пунктов. В центре Ирпеня рядом с административными зданиями и жилым кварталом отчетливо видны два пожара.