Использование Россией гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", вероятно, преследует цель "отвлечь внимание от отсутствия прогресса" в наземной кампании, сообщили в Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отметили в ведомстве, в последние несколько дней Россия заявила, что выпустила гиперзвуковые ракеты по целям в Западной Украине.

По оценке Минобороны Великобритании, ракеты вряд ли "существенно повлияют на результат" российской кампании в Украине.