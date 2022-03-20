Россия использовала гиперзвуковые ракеты, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА
Использование Россией гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", вероятно, преследует цель "отвлечь внимание от отсутствия прогресса" в наземной кампании, сообщили в Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отметили в ведомстве, в последние несколько дней Россия заявила, что выпустила гиперзвуковые ракеты по целям в Западной Украине.
По оценке Минобороны Великобритании, ракеты вряд ли "существенно повлияют на результат" российской кампании в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/uzFLpim2nq
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/d1j6tdCLIJ