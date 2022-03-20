Fitch прогнозирует рекордное падение экономики России из-за войны в Украине

Из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году, передает Korrespondent.net со ссылкой на прогноз рейтингового агентства Fitch Ratings.

Так, на фоне рекордных финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%. При этом в 1998 году дефолт привел к падению ВВП России только на 5,4%.

Потребительская инфляция в России, по прогнозу Fitch Ratings, к концу 2022 года составит 18%. Кроме того, прогнозируют снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.