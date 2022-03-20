Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер пишет, что "самый обстреливаемый город в войне России в Украине является ключом к военной кампании Москвы", и называет свои предположения, почему Мариуполь так важен для России.

С первых дней вторжения России в Украину Мариуполь подвергается почти ежедневным обстрелам. С начала марта город находится в осажденном положении. По городу ведутся обстрелы: по жилым районам, школам, больницам. Украинские власти утверждают, что по объектам наносит удары российская авиация, в то же время в Минобороны РФ заявляют, что "российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру".

Обеспечение сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Мариуполь стоит на пути российских войск, продвигающихся с Крымского полуострова на северо-восток в попытке соединиться со своими союзниками - пророссийскими сепаратистами в Донбассе.

Удушение украинской экономики. В обычное время Мариуполь - ключевой центр экспорта украинской стали, угля и кукурузы, которые идут покупателям на Ближнем Востоке и за его пределами. Потеря Мариуполя станет серьезным ударом по тому, что осталось от украинской экономики.

Возможности для пропаганды. В Мариуполе базируется батальон "Азов". Хотя он составляет небольшую часть боевых сил Украины, это дало Москве повод заявить населению России, что российские солдаты, отправленные воевать в Украину, находятся там, чтобы избавить ее от "неонацистов".

Повышение морального духа. Победа России в Мариуполе позволит Кремлю показать населению - через подконтрольные государству СМИ, - что она достигает своих целей и добивается прогресса в Украине. Но для украинцев потеря Мариуполя стала бы большим ударом, предполагает Гарднер.