Российские войска уничтожили сотни жилых домов в Украине

С начала войны в Украине частично повреждены около 3780 жилых домов, полностью уничтожен 651 жилой дом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша во время брифинга.

По его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь. Кроме того, эти данные не касаются территорий, над которыми потерян контроль. Поэтому масштабы разрушений жилых домов значительно больше.

Примуш отметил, что госслужба уже разрабатывает планы по восстановлению гражданской инфраструктуры Украины, которую разрушили российские военные.