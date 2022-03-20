В Японии ответили на выход России из мирных переговоров

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал реакцию России на антироссийские санкции в связи с ситуацией в Украине «несправедливой».

«Попытки увязать реакцию [Японии] и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим. Соответствующая позиция была передана вице-министром иностранных дел Ямадой послу России, господину Галузину», — цитирует Хаяси РИА Новости.

Накануне в МИД России заявили, что Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в нынешних условиях. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о лишении России статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле. Также Кисида анонсировал новые санкции против России. Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.