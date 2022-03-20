В Ужгороде Закарпатской области Украины активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию воссоединения Украины и России, сообщает корреспондент Суспільного.

Согласно информации, участники облили памятник красной краской и демонтировали его. Акцию провели историки Ужгородского национального университета. К этому присоединились 10 человек. Что делать с демонтированной плитой, еще решают.

По словам начальника отдела охраны культурного наследия Закарпатской военной администрации Томаша Собко, плита, демонтированная историками, не является культурным наследием. Пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан также сообщила, что плита, которую демонтировали историки, на балансе города не была.