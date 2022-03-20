Ильхам Алиев Джо Байдену: Надеемся, что США поддержат мирную повестку Азербайджана

«За прошедшие тридцать лет между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки сформировались успешные двусторонние отношения. За этот период наша многосторонняя эффективная деятельность сопровождалась взаимными инвестициями, активным участием в экономической жизни Азербайджана сотен компаний, представляющих вашу страну». Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту США Джозефу Байдену.

«Совместные усилия Азербайджана и США по решению важных вопросов не только на двусторонней, но и на многосторонней основе заслуживают одобрения. В этой связи энергетическая безопасность, международная безопасность и борьба с терроризмом являются одними из ведущих направлений, характеризующих наше партнерство. Мы высоко ценим последовательную поддержку Соединенных Штатов в разработке богатых энергоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря и транспортировке их на мировой рынок, реализации крупномасштабных транснациональных энергетических проектов, имеющих большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности», - говорится в письме главы азербайджанского государства.

В послании президента Азербайджана отмечается, что «Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом и его различными проявлениями. Тесное сотрудничество Азербайджана с США в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане является наглядной демонстрацией нашего вклада в международный мир и безопасность».

«Сегодня Азербайджанская Республика является государством, проводящим независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа. С освобождением исторических земель Азербайджана была прекращена продолжавшаяся почти тридцать лет военная агрессия Армении против Азербайджана, и наша страна выполнила соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались невыполненными на протяжении около 30 лет. Как сторонники мира мы готовы начать переговоры о мирном соглашении с Арменией на основе фундаментальных принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и нерушимость международно признанных границ нашей страны. Надеемся, что Соединенные Штаты поддержат мирную повестку Азербайджана, основанную на видении будущего.

На освобожденных землях ведутся восстановительные и реконструкционные работы. Мы были бы рады видеть участие в этом процессе компаний из США. Верю, что являясь друзьями и партнерами, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех сферах», - подчеркивается в послании президента Азербайджана.